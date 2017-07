Den tyska konstvetaren Karin Sagner har i en rikt illustrerad bok fångat den europeiska kvinnliga vandrarens historia. Boken skildrar hur promenaden kom att bli en samhällskritisk akt för det framväxande borgerskapet och hur vandringen blev ett sätt att forma det fria och tänkande subjektet.

Målning av Michael Ancher. Foto: IBL

Tysken är historiskt sett en vandrande figur. Medan skogen ännu täckte stora delar av de gamla tyska rikena var det helst där man strövade runt. Skogen, der Wald, hör avgjort till kategorin tyska ”urord”, som generellt anses ha en alldeles särskild plats i den tyska ”folksjälen”. Men trots skogens djupgående emotionella betydelse är den inte längre vad den var under 1800-talets andra hälft och fram till 1900-talets första decennier, under de naturromantiska och oftast nationalistiskt sinnade Wandervogel- och Burschenschaft-strömningarna. Nej, dagens tyskar söker inte längre skydd i det dunkla och kusligt hänförande, bortsett möjligen från de småländska trollskogarna under semestern. Däremot fortsatte naturvandringen och strövtåget som handling och fenomen länge att vara en i huvudsak kollektiv – och manlig – verksamhet i Tyskland, fram till andra världskriget ofta förbunden med ett ideologiskt tankegods.

Men även det icke-instrumentella vandrandet, bortom hälsopolitiska och fosterländska incitament – ”i tankarnas tempo”, för att citera Rebecca Solnit och hennes nu på svenska utkomna kulturhistoriska bok ”Wanderlust. Att gå till fots” (anmäld av Kristoffer Leandoer i SvD 28/5) – har en lång historia, från de mobila sofisterna i antikens Aten till Walter Benjamins flanör i Paris. Benjamins samtida Virginia Woolf tillhörde den första generationen kvinnor som på egen hand, alltså utan manligt följe, på liknande vis kunde strosa omkring i staden, vilket bara något decennium tidigare varit helt otänkbart. Hur förträffligt skildrar Woolf inte sina intryck av hemstaden i essäsamlingen ”London”, som kom ut på svenska i en fin liten utgåva häromåret! Bland många andra vandrande, strövande och släntrande kvinnor hastar även Woolf förbi i den tyska konstvetaren Karin Sagners konst- och idéhistoriska bok ”Frauen auf eigenen Füßen. Spazieren, Flanieren, Wandern” (Elisabeth Sandmann Verlag). Woolfs dagliga walks gjordes inte bara för konditionens skull, utan var en viktig del av hennes litterära verksamhet i stort. Under dessa spatserturer gjordes, låter Sagner förstå, upptäckterna av världen, här skrevs det fria livet fram på rastlös fot.

Kvinnor på egna fötter (och ben), alltså. I sin rikt illustrerade bok berättar och visar Sagner den euopeiska kvinnliga vandrarens historia, huvudsakligen såsom den gestaltats inom bildkonsten, men också genom utdrag och citat ur kvinnliga författares, filosofers och äventyrares litterära verk, dagböcker och brevväxlingar. Fotgängerskan och vandrerskan som motiv i bildkonsten och litteraturen börjar på allvar dyka upp mot slutet av 1700-talet, varför Sagner inledningsvis tecknar en bild av aristokratins och, något senare, högborgerlighetens sociala umgängesformer och strikta ceremoniel i offentligheten.

Den geometriskt tuktade barockträdgården utgjorde på sin tid en sinnebild för den absolutistiska världs- och samhällsordningen, och var förstås förbehållen högreståndskretsarna. På strikt anlagda gångvägar och i symmetriskt formerade alléer förflyttade sig kvinnor och män i konstfulla rörelsemönster; ett slags aristokratiska lustvandringar behärskade av det höviska levnadssättets förfinade manér. Den här sociala kulturen illustreras fint i Sagners bok, med konsthistoriska exempel på målningar med motiv från berömda europeiska barockparker och trädgårdsanläggningar, såsom Augarten i Wien, Hyde Park i London och Luxembourgträdgården i Paris.

Småningom skulle promenadkulturen dock komma att ”förborgligas”. Offentliga parkanläggningar anlades i kontinentens större städer, och trädgårdar och boulevarder gjordes successivt tillgängliga för alla samhällsskikt. Likväl var det ännu kring 1800 en privilegierad minoritet som kunde kosta på sig nöjet att dagligen strosa omkring och demonstrera sin klasstillhörighet. Risken för de bemedlade att i parkerna stöta på eller råka beblanda sig med ”pöbeln” var hur som helst rätt låg, i synnerhet som nyttjandet av parkerna ofta reglerades av vakter vid anläggningarnas ingångar.

I enlighet med upplysningens idéer om den fria människan och hennes motstånd mot den ”arrangerade” naturen började man i England småningom upprätta mjukare, lummigare och mer vilt växande landskapsparker som motmodeller till den formmässigt strama och tuktade barockträdgården, och som skulle återspegla det av människan oberoende naturlandskapet. Denna parkanläggningsstil, som vi än i dag kallar just ”engelsk park”, möjliggjorde förvisso för kvinnor och män att röra sig mer fritt i vegetationen, men likväl höll man ännu hårt på sedligheten och den sociala konvenansen. Det var ju till och med så att den engelska parkens dolda vinklar, täta buskage och slingrande gångstigar i högre grad än den öppna och luftiga barockträdgården dolde olika ”faror” – i klarspråk: amorösa eskapader – varför kvinnorna vid den här tiden ännu förväntades ha manligt sällskap under gångturerna.

Under 1800-talets första decennier kan man skönja de första tecknen på ett något mer otvunget sätt för män och kvinnor att tillsammans ströva runt under förbindliga former. Dessa ”känsliga promenader”, eller rentav intellektuella samtal på gående fot, börjar nu också dyka upp i litteraturen, inte minst hos kvinnliga diktarpionjärer som Sophie von La Roche, Johanna Schopenhauer och Dorothea Schlegel. För att inte tala om Jane Austen, vars romaner inte minst präglas av sina många förtroliga spatserturer, och vars sociologiska, psykologiska och moraliska implikationer Rebecca Solnit ger en skarp analys av i ovannämnda bok.

Successivt manifesterade sig det framväxande borgerskapets promenader som en symbolisk och kultur- och samhällskritiskt betydande akt. Genom att vandra omkring i den fria naturen, menar Sagner, vände fotgängaren ryggen åt den feodala ordningen och upplevde sig själv som ett självständigt handlande och tänkande subjekt. Så skulle den upplyste borgaren dagligen bege sig ut på gångturer för att dana sin fria karaktär. Väl att märka handlar det här ännu och huvudsakligen om den borgerlige mannens plikt och privilegium. Kvinnan uppmanades förvisso också att ta dagliga små promenader, men huvudsakligen för att stärka sin kropp och för att därmed kunna föda friska barn. ”Kvinnans underordnade ställning var nu inte längre religiöst motiverad, utan antropologiskt, med utgångspunkt i mannens och kvinnans olika biologiska förutsättningar och kvinnans svagare fysik”, resonerar Sagner.

Så var den borgerliga vandrerskans rörelseradie i förstone tämligen begränsad, och kom som regel blott att utsträcka sig till det närmast omgivande och förtroget kultiverade landskapet. De mer våghalsiga strapatserna i den vilda naturen fick alltså vänta ytterligare några decennier innan de på bredare front kom att verkställas av kvinnofötter. Skogen var ännu alltför farlig för fruntimmer att vistas i på egen hand, för att inte tala om fjällvärlden, den manliga domänen framför andra. Med sina faktiska och mentalt projicerade faror och fasor var detta sannerligen ingen plats för det täcka könet! Den franska alpinisten Henriette d’Angeville, som 1838 var den första kvinnan att för egen maskin bestiga Mont Blanc och som förärats ett helt uppslag i Sagners bok, hör till de få undantagen från regeln.

Men inte heller i stadsmiljön rekommenderades kvinnorna att röra sig på gatorna utan sällskap, om de inte ville misstas för att vara prostituerade och därmed göra sig till socialt och sexuellt ”lovliga byten”. I kapitlet ”Flanerande och lättja: på rörlig fot i staden” beskriver Sagner hur strosandet i de stora metropolerna skiljde sig mellan könen. Stadsbyggaren Georges-Eugène Haussmanns banbrytande strukturering av Paris stadsbild (boulevarderna, de diagonala avenyerna, stjärnplatserna, parkerna, de breda trottoarerna) skapade en helt ny tillgänglighet i stadens centrala delar och banade väg för den urbana moderniteten.

Men även den här miljön var länge framför allt mannens värld, där kvinnorna på sin höjd kunde figurera som ”fönstershoppare”, mera sällan som någon Virginia Woolfskt drivande flanör utan något specifikt mål. Den tyska författaren Helene Stökl, som kring förra sekelskiftet och under den pösiga pseudonymen Constanze von Franken avfattade ett par uppskattade etikettböcker, ger här en liten fingervisning om vad en respektabel kvinna måste ha i åtanke när hon är ute och promenerar i offentligheten: ”Din gångstil bör vara graciös, lätt svävande. – Spring inte som en jäktad tjänsteflicka, men gå heller inte så långsamt som om du väntade på någon. Gå aldrig inåt med dina fötter, så att du riskerar att snubbla över dem. Tåspetsarna skall riktas nedåt, träd sedan fram med den främre delen av foten, inte med klacken eller platt med sulan. Till hälgångarna hör björnen, inte människan.”

Småningom blev emellertid de i dag närmast ikoniska målningarna med gatumotiv från Paris under La belle époque enormt populära, där impressionistiska konstnärer som Giuseppe De Nittis, Jean-Louis Forain och Jean Béraud ofta ställde den allt mer emanciperade och promenerande storstadskvinnan i centrum av bilden. Precis som den i trädgården ensamt läsande kvinnan tidigare varit ett vanligt frigörelsemotiv inom bildkonsten, blev nu damer på strövtåg i staden eller vid havet (som i Skagenmålarna PS Krøyers och Michael Anchers friluftsmålningar av strandpromenerande kvinnor) ytterligare förebud om gryende sociala reformer och ­sexualetiska spörsmål. I samma anda kan man tyda ­Simone de Beauvoirs ord ur självbiografin ”De bästa åren” (1960), där hennes dagsmarscher med seglarskorna i naturen blir till ett slags frihetens evangelium: ”Den vilja som manifesterade sig under mina fanatiska vandringar hade mycket djupa rötter i mig /.../ Varje utflykt var ett konstverk.”