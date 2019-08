Proffsig Erykah Badu värmde publiken

Världsstjärnan spelade på Way Out West premiäråret 2007. När hon återigen intog scenen blev det en kamp mot vädrets makter – men Erykah Badu lät sig inte nedslås.

Just som konserten var planerad att starta drog ett tungt ösregn in över Slottsskogen. Scenen förblev tom och publiken väntade. När trettio minuter gått nådde vädret sin kulmen och Erykah Badu klev in, en varm men dyngsur applåd ljöd från publiken.