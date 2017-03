Professorer vid Linköpings universitet: ”Vårdkrisens verkliga orsaker”

En ambulans kör in mot universitetssjukhuset i Linköping. Foto: JOHN NILSSON / TT

Med anledning av ledaren ”Vårdköerna dödar” har Ylva Böttiger, professor i klinisk farmakologi, och Jan Marcusson, professor i geriatrik, vid Linköpings universitet inkommit med en replik:

”Vårdköerna dödar” är rubriken på Linda Nordlunds debattartikel i SvD den 2 mars 2016.

Så kan man se det. Men vi saknar samtidigt en analys av mekanismerna bakom köerna. Vården ställs varje dag inför problem som kräver prioriteringar, vilka ibland medför konsekvenser för enskilda patienter. Som regel kan vi ställa oss bakom sådana prioriteringar, förutsatt att vården fungerar som den ska. Men precis som Nordlund påpekar finns både utredningar och andra signaler på att den svenska sjukvården inte fungerar optimalt utifrån givna resurser. Men istället för att i passiv form utpeka ”vården” som en verksamhet, vars kvalitet och resultat beror på vården själv, vill vi peka på andra fenomen, som på ett djupare plan kan förklara vårdens kris.

Kunskapen om vårdens brister är inte något nytt bland beslutsfattare och politiker. En stor del av den kritik som riktas mot den nära vården för multisjuka äldre (SOU 2016:2) har snarlika förlagor från början på 2000-talet. Redan då påtalades riskerna med att ha separata journalsystem för vård inom landsting och kommun. Viktig medicinsk information går förlorad i övergångarna, med risk för patientsäkerheten. Ett aktuellt förslag om en nationell läkemedelslista (Ds 2016:44) kommer att ta många år att införa och lär tyvärr inte räcka särskilt långt för att råda bot på förvirringen. Redan då kunde man konstatera att vårdkedjorna med kommunal omsorg, vård i hemmet, primärvård och olika typer av slutenvård inte hänger ihop. Men inget hände. Rapporter om hur äldre i huvudstaden får ligga halvtannat dygn i väntan på vård, visar på att situationen är densamma idag. Privatiseringen av vården har inte bidragit till att helheten förbättras. Inte för att det är privat verksamhet, utan för att upphandlingarna saknar helhetssyn och viktiga behovsgrupper därför inte får sina vårdbehov tillgodosedda.

Vi har starka belägg för att ”vården” inte är ansvarig för denna ohållbara situation. Det är inte vårdens medarbetare som minskat på vårdplatser för de med störst vårdbehov, som skapat obalans mellan specialistvård och primärvård. Eller som skapar vårdsystem utan helhetslösningar, där de stora behovsgrupperna har för små resurser och där specialistvården bedrivs på för många platser, med för små volymer och tveksam kvalitet.

I ett pågående forskningsprojekt där vi studerar vårdens beslutssystem blev det uppenbart hur svag ledningen och styrningen av vården faktiskt är. Vården styrs politiskt, nationellt, via kommun och landsting. Inom landstingen verkställs politiken via tjänstemän, vilkas omsättningstid ofta är betydligt kortare än de förändringsprocesser som krävs inom vården. Istället sker omorganisationer och administrativa förändringar som leder vårdens medarbetare längre bort från kärnverksamheten. Kontrasterna till privat verksamhet, t ex till den organiska utvecklingen av Scania, under Leif Östlings ledning, (DI 6 november, 2016) är slående. Genom närvarande ledarskap och djup kunskap om företagets kultur kunde han medverka i processer som tog 10-tals år att förädla. Sådant ledarskap ser vi sällan i vårdens maktstrukturer.

Vi ser behovet av en nyordning av ledning och styrning av vården. Ett steg i den riktningen presenterades häromdagen av regeringen som vill skaffa sig än bättre beslutsunderlag via ytterligare en utredning av ”samordning av en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården”. Det är lovvärt. Men vi undrar, en utredning till? Vad är det som vi inte redan vet?

Vi behöver en starkare nära vård kring de största behovsgrupperna, samtidigt som vi utvecklar processerna för den specialiserade vården, med större underlag än enskilda landsting och därmed också en annan styrning. Landsting och kommuner måste utveckla gemensamma arbetssätt för vård och omsorgsfrågor. Att låta patienten äga sin vårdinformation kan ge bättre säkerhet både i vårdprocesserna och för den personliga integriteten. Det är dags att på allvar hitta nya sätt att leda vården in i framtiden!

Ylva Böttiger, verksamhetschef, professor i klinisk farmakologi,

Jan Marcusson, överläkare, Medicinska och Geriatriska Akutkliniken, professor i geriatrik, båda vid Universitetssjukhuset i Linköping och Linköpings universitet

Linda Nordlund svarar: ”Läst, men ej förstått” är ett omdöme som universitetsprofessorer torde känna till, och kanske till och med ha erfarenhet av att dela ut till studenter som inte begripit kursstoffet. Det är därför nedslående när professorer själva gör sig skyldiga till att möjligtvis – förhoppningsvis – ha läst, men uppenbarligen inte ha förstått. Kärnan i den framförda kritiken mot min ledare är att vårdköerna inte är ”vårdens” eller vårdpersonalens fel. Men ingenstans i artikeln har jag hävdat att det är personalen som ska lastas för platsbristen.

Tvärtom – jag beskrev en situation där ”sjukhuspersonal ställs inför omöjliga val” när patienter, som personalen bedömer har medicinska skäl att läggas in, måste avvisas för att det inte finns någon plats för dem. Ansvaret ligger, som alltid, hos de som styr: landstingspolitiker, kommunpolitiker och regering.

Det var ett högst medvetet ordval att karaktärisera platsbristen som ”ett strukturfel som måste åtgärdas”, eftersom samma problem med personalbrist och stängda avdelningar trots patienter med behov av vård rapporteras från de flesta av landets landsting. Också de 13 Lex Maria-anmälda dödsfallen under 2016 skedde på sjukhus i flera olika delar av landet. Det handlar inte om enskilda medarbetare eller avdelningar. Det handlar om att vården är organiserad på ett sätt som inte är optimalt för verksamheten. Detta hoppas jag att Böttiger och Marcusson kan hålla med om.

I tidigare artiklar om svensk sjukvård har jag skrivit om ineffektiva landsting: ”vården har inte ett sjuksköterskeproblem, utan ett arbetsgivarproblem”. Sedan 1970-talet har andelen sjuksköterskor som påbörjat vidareutbildning tio år efter examen sjunkit från 73 procent till 30 procent, enligt Nationella planeringsstödet 2016. Det är inte så konstigt, eftersom löneökningen för den som vidareutbildar sig till specialistsjuksköterska inte väger upp för inkomstbortfallet under utbildningen. Detta är ett strukturfel som vårdens arbetsgivare måste åtgärda. Regeringen har aviserat en satsning för att sjuksköterskor ska kunna läsa vidare med lön. Vi får se om det räcker.

Ett annat strukturfel är, enligt utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2), att ”minskningen av antalet undersköterskor har medfört att sjuksköterskor i ökande omfattning får utföra basala omvårdnadsinsatser. Utredningen har intrycket att minskningen av antalet undersköterskor även medfört ökande belastning på läkarkåren”. Även detta är ett ansvar för arbetsgivare att se över. Och i politiskt drivna verksamheter innebär det att det är politikernas ansvar. (Att då, som LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson, föreslå att vårdanställda utöver sina vanliga uppgifter ska sysselsätta arbetslösa genom att ”låta dem gå bredvid” är vansinne.) Rätt person, med rätt kompetensnivå, ska utföra varje uppgift. Anställ fler vårdbiträden och administratörer för att avlasta andra personalkategorier.

Om rätt person ska göra rätt sak måste det också ske på rätt plats. Jag har tidigare skrivit om behovet av att centralisera den avancerade cancervården till ett fåtal kliniker, då ”dyra investeringar i teknologi kommer alla patienter till godo oavsett bostadsort”. Den påbörjade processen, nivåstrukturering, kräver dock att landstingen ger sitt godkännande. Regionalpolitik och revirtänkande riskerar att komma i vägen. Det gläder mig att Böttiger och Marcusson framhåller behovet av att centralisera den specialiserade vården.

Slutligen har Böttiger och Marcusson identifierat att vårdkedjorna ”inte hänger ihop”. Det kan också uttryckas som IVO skriver i årsrapporten 2016, och som jag citerar i artikeln de replikerar på: ”sjukvårdens organisation kännetecknas av ett stuprörstänk”.

Jag hoppas att Ylva Böttiger och Jan Marcusson tar sig tid att läsa min ledare igen. Jag tror att de kommer att upptäcka att vi är ganska överens om vad svensk sjukvård behöver i reformväg.