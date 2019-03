Låt oss hålla upp bilens kanske viktigare attiralj i vårljuset. Jag minns det som i går. Året var 1989. Min bästa kompis Mikael tryckte in kassettbandet med pekfingertoppen i sin mellanblå Volvo 142. Spänningen steg och vi utbytte en förväntansfull blick medan han drog iväg. Så kom pricken över i:et, det som fick våra 18-åriga själar att lyfta som reaplan rakt upp mot skyn: trumsolot på Whitesnakes ”Take me with you” körde i gång efter exakt fyra sekunder.