Problemet: För goda kontakter med ryssarna

Fråga: ”Under frihetstiden på 1700-talet hade Sverige två rudimentära politiska partier, hattar och mössor. Varifrån kom termerna? Och vad stod partierna för?”

Dick Harrison: Till en början, under Fredrik I:s första tid som kung på 1720- och 1730-talen, existerade de inte. Sverige styrdes av högadliga ämbetsmän under ledning av kanslipresidenten Arvid Horn. Hans politik gick i stor utsträckning ut på att hålla fred med grannarna och vara sparsam med statens utgifter. Utrikespolitiskt sympatiserade Horn med det maktbalansideal som vuxit fram efter föregående decenniers blodiga urladdningar. Målet var att hålla fred och undvika en upprepning av stora nordiska kriget.