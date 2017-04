Daniel Barenboim dirigerar Väst-östliga divan-orkestern. Foto: Chris Christodoulou/BBC/IBL

Oktober 1997 skickades jag ut på ett SvD-uppdrag. Författaren till ”Orientalism”, Edward W Said, hade kommit till stan och i stället för en svassande intervju skulle kritiska frågor ställas. Om Saids synnerligen negativa inställning till Israel. Om den politiska blicken i hans läsning av den litterära kanon. Men även om det blev en del konfrontationer styrde samtalet snart in på något annat och kanske oväntat: musik och lyssnande.

Krönika Detta är en personligt skriven text. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

När Said märkte att jag hade läst hans bok ”Developing variations” var musik det han vill prata om. Efter att intervjun var över föreslog han att jag skulle besöka honom på Columbia-universitet när jag kom till New York ”nästa gång”.

Said tillhörde det lilla fåtal som fört in musiken i det ständigt pågående intellektuella samtalet (en ideologisk motpol, Roger Scruton, är en annan). Tillsammans med dirigenten Daniel Barenboim lyckades han till och med skapa en musikalisk symbol för den möjliga dialogen mellan israeler och palestinier: Väst-östliga divan-orkestern där israeliska och arabiska musiker spelar sida vid sida.

Annons X

Att orkestern kommer till Stockholm nästa fredag, under ledning av Barenboim men förstås utan Said som dog i leukemi redan 2003, kan definitivt få en att börja fundera över detta med musik, intellekt och politik.

Som ingen annan konstart har musiken lierat sig med det rådande systemet. Bach stod i kyrkans tjänst. Mozart underkastade sig den österrikiska adeln. Visserligen gjorde den sene Beethoven uppror mot den musikaliska marknaden genom att skapa sin egen, inre scen, men därefter har musiken villigt ställt upp på de mest skilda konsumistiska mönster.

Men Said, som tar upp en tråd från Adorno, menar att det ända sedan just den sene Beethoven har blivit så att den intellektuellt uppfordrande musiken står i motsättning till samhället. Det är därför vi i dag, så lyder Said tankegång, står med en konstmusik som tappat kontakten med sin omgivning. Visst klingar den, men socialt är den stum.

På ett otal ställen i sina spänstiga musikkrönikor för The Nation (ett urval finns i ”Music at the limits”, tryckt 2008) återkommer han till det här avståndet, självtillräckligheten, avskurenheten. Också i de samtal Said och Barenboim förde i ”Parallels and paradoxes” (2002) dyker tankefiguren upp, samtidigt som båda klagar över att musicerandet förytligats.

Att både Said och Barenboim i sin gärning demonstrerat att Beethovens musik fortfarande bär på ett överskridande element, att de visar hur Wagner berättar om vår samtids problematik, allt detta visar konstmusikens möjlighet. Men de lyckas inte komma förbi huvudproblemet. Det är i den alldeles för orkeslösa inställningen till den samtida musiken, den nyskrivna, som bristerna blir uppenbara. Det räcker inte med att säga att Boulez och Birtwistle ger nya perspektiv på Beethoven och Bach.

Jag gissar att rätt många i läsekretsen är klara över hur Anselm Kiefer i sin konst bearbetar det tyska förflutna, den linje som löper från de tyska romantikerna till den distorsion som nazismen innebar. Däremot inbillar jag mig att Wolfgang Rihms likartade bearbetning av det musikaliska förflutna inte står lika klar. Anledningen är inte att bearbetningen ligger förtäckt i några esoteriska lager, utan helt enkelt för att den inte getts uppmärksamhet.

Likaså tror jag att tystnaden hos Beckett är något som många har en uppfattning om, medan kännedomen om Salvatore Sciarrinos lika mångfacetterade musikaliska tystnader bara finns hos en synnerligen begränsad krets.

Det är vid min omläsning och delvis nyläsning av Saids och Barenboims texter som deras negativa tendens blir tydlig. I stället för att fastna i försvinnandet och marginaliseringen, borde uppmärksamheten gälla det som blir till, uppstår, leder vidare.

Jo, visst måste den musikaliska utarmningen få sin beskärda del av uppmärksamheten, men den kan inte tillåtas bli ensartad. Kanske skulle det kunna vara så att ingen bryr sig om ny musik? Tja, det finns en anledning till att just du läser detta, här, nu.