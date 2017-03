Travis Bickles stad var inte ”snygg och trygg”. Bilden från Martin Scorsese mästerverk ”Taxi driver” från 1976. Foto: IBL

Bilden av storstaden har ömsat skinn. I mitten av 1970-talet utgjordes den ofta av gula taxibilar flytande längs New Yorks avenyer och personifierades av Travis Bickle, huvudperson i Martin Scorseses film ”Taxi driver”, där Vietnamveteranen och taxichauffören Bickle konfronteras med New Yorks hårda nattliv under sina arbetspass.

Asfaltsdjungeln – det var så New York och andra västerländska storstäder brukade uppfattas. Dessa var på en gång både lockande och farliga, och det krävdes ett visst mod för att röra sig i delar av dem.

Numera ska storstaden upplevas som ”snygg och trygg”, för att citera ett uttryck som användes av tidigare stadsbyggnadsborgarrådet i Stockholm, Mikael Söderlund (M).

Förändringen tog sin början i just Travis Bickles New York, förklaras det i boken ”Stad till salu. Entreprenörsurbanismen och det offentliga rummets värde” av Mats Franzén, Nils Hertting och Catharina Thörn. Efter att New York 1975, på grund av en snabbt ökande arbetslöshet och därmed minskade skatteintäkter, tvingades att ställa in betalningarna förföll stadsmiljöerna.

Denna utveckling försökte New Yorks styrande stävja bland annat genom att skötseln av stadens offentliga rum delvis överläts till privata intressenter i så kallade business improvement districts (BID), där handlare och fastighetsägare tillsammans skulle ansvara för att det hölls ordning, vilket i sin tur skulle locka kunder till området. Därmed kunde handeln öka och fastighetsvärdena höjas.

Strategin lyckades och konceptet med BID:s spred sig över världen. När den svenska huvudstaden hämtat sig efter finanskrisen i början av 1990-talet startade här BID-nätverket City i samverkan på initiativ av Svensk handel, men satsningen rann ut i sanden. År 2007 nystartade man med en mer genomtänkt agenda och med fler aktörer. Det nya City i samverkan bestod förutom av handeln också av fastighetsägarna, Stockholms stad och externa aktörer som bevakningsbolag och städföretag.

Stockholms stads medverkan är problematisk på flera sätt. Hos City i samverkan beskrivs till exempel stockholmarna gärna som kunder, till exempel ”förmögna” eller ”singlar” – alltså statusen som konsumenter vägs in när deras agerande i det offentliga rummet diskuteras, vilket går emot själva idén om jämlika medborgare som den parlamentariska demokratin är ett uttryck för.

Sedan nystarten 2007 har fastighetsägarna dessutom successivt stärkt sin ställning i City i samverkan. Man kan undra hur mycket det förhållandet ligger bakom den planerade fleråriga ombyggnaden av Sturegalleriankvarteret. Medan handelns aktörer, till exempel anrika Sturehofs och Hedengrens respektive ägare, motsätter sig den stora ombyggnaden, bejakar både stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) och tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret fastighetsbolaget Adias storvulna planer. I förlängningen blir frågan i vems intresse staden utvecklas – medborgarnas eller fastighetsägarnas?