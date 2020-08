PRO kritisk till regeringens utredning

Den svenska äldreomsorgen har under coronapandemin hamnat under lupp och regeringens särskilda utredare Margareta Winberg medgav på onsdagens pressträff, där hon presenterade regeringens utredning, att den i många fall brustit under våren.

I förslaget till den uppdaterade socialtjänstlagen föreslås att äldreomsorg och -vård ska utgås från den äldres behov och önskningar, att arbetsvillkoren ska ses över och att samverkan mellan region och kommun behöver bli bättre.