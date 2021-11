Prislyft trycker ned efterfrågan på olja

Opec räknar med att efterfrågan på olja under fjärde kvartalet nu hamnar på 99,49 miljoner fat per dag. Det är 330 000 fat per dag lägre än vad kartellen räknade med bara för en månad sedan.

Förutom högre priser på olja hänvisar Opec till minskad efterfrågan från stora tillväxtekonomier som Indien och Kina för att förklara nedgången i efterfrågan.