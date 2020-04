Detta är en krönika. Eventuella åsikter som uttrycks är skribentens egna.

År 2000 startades London International Vintners Exchange, Liv-Ex, av två börsmäklare. I dag, 20 år senare, är det kanske världens viktigaste aktör när det handlar om vin som investering. Samtidigt har den här våren satt det som en gång var en marknad säkrare än aktier på riktigt hårda prov.

Under 2000-talets första år gick fint vin på allvar från en smal samlarprodukt som oftast dracks upp, till en allmän värdehandling som handlades av vem som helst med ekonomiskt intresse. En jämförelse i rapporten Wine Investment and the Financial Crisis från 2010 visar hur en pava toppbordeaux från Château Lafite Rothschild av årgång 1982 kostade cirka 4 500 kronor år 2003. Sex år senare gick samma flaska för 25 000 kronor. Värdeökningen gällde inte enbart detta vin, utan alla de högst klassade bordeauxvinerna, och orsakerna var flera. Ekonomiskt fick allt fler det bättre i världens alla hörn, inte minst i Asien där många fick upp ögonen för vin. Auktionshusen såg intresset och började satsa på vinauktioner på allvar, och Liv-Ex öppnade upp marknaden så att ett enkelt klick gjorde det möjligt att handla med vin utan att ens vara i närheten av det.