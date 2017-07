Priset för Donald Trumps mur: Fler döda migranter

I San Antonio, några timmar öster om Eagle Pass, bär syster Denise in en handfull färggranna ryggsäckar på busstationen. Förutom några hemlösa på en bänk är stationen öde.

– Det är inte ofta jag kommit hit utan att det är någon här, säger hon.

Varje dag i flera år har hon och hennes medsystrar på klostret besökt busstationen i San Antonio för att ta emot kvinnor och barn som skickats hit sedan de ansökt om asyl. I samarbete med organisationen Raices (Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services) hjälper de asylsökande med mat, vård och information.

– De flesta som kommer hit vet väldigt lite om vad som väntar dem. Många av dem förstår inte språket och är helt hjälplösa, säger hon.

Dagligen kommer bussar från asylcentren i Dilley och Karnes, där asylsökande från Centralamerika väntar på att få sina ansökningar behandlade.

– Det är mer ett fängelse än ett centrum. Asylmottagandet är utformat för att göra upplevelsen så obehaglig som möjligt, så att asylsökande ska varna människor där hemma för att komma hit, säger syster Denise.

En buss anländer och en handfull kvinnor med barn vandrar in och hittar några tomma bänkar att sitta på. För att ansöka om asyl i USA måste man ha en sponsor, en medborgare som är villig att gå i god för en, ge en mat och tak över huvudet. När myndigheterna övertygats om att en sökande har en sponsor skickas personen hit till busstationen i San Antonio och får därefter sköta sig själv.

– Många kvinnor luras in i sexslaveri härifrån. De har ingen aning om vad de ska göra, och är sårbara, säger syster Denise.

Fyra kvinnor med totalt sju barn sitter och väntar i stationen. Det äldsta barnet är fem år. En reklamfilm för brunkräm skrålar från en tv som hänger i taket. Efter att ha förklarat vem hon är och att hon vill hjälpa dem sätter sig syster Denise ner med kvinnorna en efter en och går igenom en enkät som nunnorna har utvecklat tillsammans med Raices. "Vad heter du?" "Varifrån kommer du?" "Hur gammal är du?" De flesta asylsökande kommer från Honduras, El Salvador och Guatemala.

– Är du gravid? frågar hon en av kvinnorna.

Enligt siffror från Amnesty International blir mellan 60 och 80 procent av de kvinnliga asylsökande våldtagna under sin väg till USA. Många blir gravida. Kidnappningar och mord är vardagsmat.

– De flesta kvinnor tar p-sprutor innan de far hemifrån eftersom de vet att risken att bli våldtagen är skyhög. De reser i alla fall, säger syster Denise.

På busstationen i San Antonio möter syster Denise kvinnor och barn som försöker söka asyl i USA. Hon har med sig ryggsäckar med kläder, mat, gosedjur och medicin. Foto: Linus Sundahl-Djerf





I ett hörn av busstationen sitter 22-åriga Melisa och hennes treåriga dotter Camila. Tillsammans med maken och pappan José lämnade de El Salvador för över en månad sedan. José arbetade som polis i El Salvador, ett av världens farligaste länder, och fick höra att ett gäng planerade att döda honom och hans familj. Han och Melisa lånade 10 000 dollar och betalade en människosmugglare för att ta dem till USA.

– Smugglarna placerade oss i lastbilar och bussar. Vi tillbringade dagar i sträck i bak på en lastbil. Det var iskallt och vi hade ingen mat, säger hon.

Familjen korsade Rio Grande i en liten båt och uppsökte sedan gränsvakterna för att ansöka om asyl. Det var senaste gången Melisa såg sin man.

– Jag vet inte vart de tog honom, säger hon.

Enligt Center for Migration studies blir många asylsökande instängda i små, kylda celler som kallas "frysar". I dessa förvaras kvinnor och barn tillsammans, ofta i flera dagar, och berättelser om barn som blir sjuka av vistelsen är vanliga.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

.

– Det var kallt. Jag hade en tröja som jag kunde vira in Camila i, men det innebar att jag själv gick i bara t-shirt, säger Melisa.

De tillbringade två dagar i frysen. Fyra gånger per dag öppnades en lucka i dörren och några frysta brödskivor kastades in. Melisa säger att Camila skakade av kyla hela tiden.

Efter frysen placeras de flesta asylsökande i något som kallas "kenneln". Enligt organisationen Human Rights First är detta ett rum som är uppdelat i celler av nät. De asylsökande får en matta att sova på, men strålkastarna är på 24 timmar om dygnet.

Melisa och Camila blev fråntagna alla sina tillhörigheter. Treåringen fick herrkalsonger som var flera storlekar för stora.

– Ljuset var på hela tiden. Om vi somnade kom vakter och slog på nätet med klubbor, säger Melisa.

Två dagar senare transporterades Melisa och Camila till South Texas Family Detention Center i Dilley. Det är inte ovanligt att familjer får tillbringa flera månader, ibland mer än ett år, på sådana förläggningar, men Melisa och Camila hade tur. Efter en vecka blev de satta på en buss och hamnade här.

Melisa drar upp byxorna och visar en svart boja fäst runt vristen. Hon ska bo med sin mormor i Las Vegas, och fotbojan kontrollerar att hon inte lämnar huset. Hon kan inte arbeta, trots att hon måste kunna betala tusentals dollar för en advokat. Utan juridiskt ombud är chansen att få stanna i USA minimal.

– Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Om vi måste återvända till El Salvador så dör vi.