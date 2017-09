Priset flaskhals för elbilsbranschen

Teslas Model S (bilden) har ett batteripaket på upp till 100 kWh, vilket kan ge en räckvidd på kring 50 mil. Så stort batteri får dock inte nya Model 3, som i höst börjar levereras i större skala i USA. Arkivbild. Foto: Mark Schiefelbein

När det gäller elektrifierade bilar är jämförelsen med ketchupflaskan ovanligt lyckad. Toyota ruskade försiktigt på flaskan när Prius lanserades som den första serietillverkade hybridbilen för 20 år sedan.

Men det skulle dröja drygt ett decennium innan de stora biltillverkarna hoppade på tåget och monterade batteri och elmotor som komplement till den vanliga förbränningsmotorn. Volvo lanserade en elbil i liten skala 2011, men den första laddhybriden kom först året efter. I dag erbjuder de flesta tillverkare en hybrid i varje modellserie.

Alla tillverkare stressar nu sina produktutvecklare för att Tesla inte ska behålla sitt stora försprång när det gäller rena elbilar.

Hur snabbt utvecklingen kommer beror på flera faktorer. Eftersom elbilar fortfarande är en relativt ny produkt tar det tid innan den etablerar sig på bred front, enligt Mikael Wickelgren, fordonsforskare vid Högskolan i Skövde. Dessutom är priset en viktig faktor.

– De görs i relativt begränsat antal och därför kan man endast i måttlig utsträckning dra nytta av skaleffekter. En annan direkt orsak är att de ingående batterierna är så kostsamma, säger han.

Batterierna i dagens elbilar är än så länge ingen standardiserad komponent och det finns ingen massproduktionen, utan de specialgörs till varje bilmodell.

Som exempel anser många bedömare att priset på litiumjonbatterier, som ingår i många elbilar, bör sjunka under 100 dollar (cirka 800 kronor) per kWh (kilowattimme) för att elbilarna fullt ut ska kunna konkurrera med förbränningsmotorerna. Förra året avslöjade Tesla att de hade en kostnad på 190 dollar per kWh för sina batterier.

En annan faktor som kommer att påverka hur snabbt elbilsmarknaden kommer att växa är laddningen av batterierna.

– En stor flaskhals har att göra med var man kan ladda sin elbil någonstans, säger Mikael Wickelgren.

Har man ett radhus eller en villa är det inte ett stort problem, men det måste finnas möjlighet att ladda billigt och bekvämt även i hyres- och bostadsrätter om elbilarna ska slå igenom brett.

De flesta stora tillverkarna planerar att ha rena elbilar på marknaden i början av 2020-talet.

Mikael Wickelgren tror att en ketchupeffekt för den globala elbilsbranschen kommer att komma. Frågan är när.

Han tror att olika slags förbud för fossildrivna fordon på vissa platser i världen kan vara en drivande faktor. Om exempelvis en stad i Kina skulle införa ett sådant förbud skulle det ge en stor effekt, spår han.

– Om vi tittar i kristallkulan är sannolikheten att det händer i Kina ganska stor, säger han.

I Sverige säljs fortfarande en relativt liten andel elbilar. Elhybriderna är starkast i Bil Swedens statistik över nyregistrerade supermiljöbilar hittills i år i Sverige. Totalt utgör supermiljöbilarna bara drygt fyra procent av nyregistreringarna.