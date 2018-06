Under Cannesfestivalen i maj vann den svenska långfilmen "Gräns" pris i kategorin Un certain regard, som belönar filmer med nyskapande form och bildspråk. Nu meddelar Way Out West att filmens Sverigepremiär kommer äga rum på festivalens utomhusbio på Höjden i Slottsskogen, i närvaro av delar av filmens produktionsteam.