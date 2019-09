”Prioritera pengar till vårdens nyckelgrupper”

De flesta är nu tillbaka efter en välbehövlig sommarsemester. För vården är dock sommaren ingen dans på rosor. De rapporter Vårdförbundet fått från medlemmar och via media är att läget i vården sommaren 2019 har varit under all kritik. Eftersom problemen återkommer år efter år måste vi ställa frågan till er ansvariga – hur tänker ni? Folk slutar inte bli sjuka och föda barn bara för att det är sommar, tvärtom föds det exempelvis fler barn under sommaren.

I region Stockholm vittnar barnmorskor till SVT Nyheter Stockholm om hur de måste arbeta 16 timmar i sträck för att möta behoven. I Göteborgsposten läser vi om läkare på Sahlgrenska som slagit larm om att de dagligen tvingas flytta svårt sjuka patienter, även patienter med livshotande tillstånd, från intensivvårdsavdelningen (IVA) till andra sjukhus i regionen.