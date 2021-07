Prinsessa glömde inviga – och flicka ansågs för ful

Invigningen i Cortina 1956 är en dag som fackelbäraren Guido Caroli alltid ska minnas. Dels för att han tände elden – men också för att han snubblade på en sladd mitt framför hedersläktaren och föll pladask. På bilden ser ni när han till slut tänder elden, men själva fallet finns inte förevigat på bild.

Nioåriga Lin Miaoke fick världen att smälta under OS-invigningen i Peking 2008. Det var bara en hake – det var inte hennes röst som hördes. Den fantastiska rösten tillhörde sjuåriga Yang Peiyi. Hon ansågs dock inte vara tillräckligt söt. ”Publiken måste förstå att det låg i nationens intresse”, sade Chen Qigang, musikansvarig under invigningen. Enligt honom togs beslutet i sista sekund. Tanken var från början att Lin Miaoke skulle sjunga på invignigen, men under generalrepetitionen tyckte en representant för staten att hennes röst inte höll måttet. Yang Peiyi fick därför sjunga, men hennes ansikte ansågs inte tillräckligt vackert för att representera landet. ”Vi kombinerade en perfekt röst med ett perfekt framträdande”, sade Chen Qigang.