Prins Henrik i Danmark har avlidit 83 år gammal

Efter att ha varit sjuk i flera veckor somnade prins Henrik in klockan 23.18 på tisdagskvällen, meddelar det danska kungahuset. Han lades in på Rigshospitalet den 28 januari efter att ha insjuknat under ett besök i Egypten. Prinsen hade en godartad tumör i vänstra lungan.

I höstas meddelade kungahuset att prins Henrik led av demens. Men redan i december 2015 sade drottningen i sitt nyårstal att prinsen skulle dra ned på sina offentliga framträdanden, och han levde sedan dess ett liv utanför strålkastarljuset.