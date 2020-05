Prins Daniel: ”En storartad prestation”

Prins Daniel har flera gånger deltagit i prisceremonin vid SvD Affärsbragd. Då till jublet av en jättepublik av ungdomar på Stockholmsmässan i Älvsjö – den här gången i lite stillsammare upplaga på Haga slott till följd av coronakrisen. Men prins Daniel konstaterade via länk att även under en pandemi då man inte kan träffas, går stora prisutdelningar faktiskt att genomföra tack vare just tekniska landvinningar.

– De som drivit på digitaliseringen och utvecklingen, det är precis dem som det här priset handlar om – entreprenörerna. De som vågar gå först, som utmanar och som bryter ny mark. Deras mod, ert mod, har alltid varit ett av vårt lands största tillgångar, sa prins Daniel.