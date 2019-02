Rallyprinsen, designprinsen och … hårdrocksprinsen? I samband med invigningen av Svenska Rallyt i Karlstad gjorde prins Carl Philip en intervju med radiostationen Rockklassiker – där han kom ut som hårdrocksfantast. På frågan om han har någon favoritrocklåt svarade prinsen:

"Det går inte att välja bara en. De som dyker upp spontant i minnet är Run To The Hills, Stairway To Heaven och självklart måste jag nämna Sweet Child O' Mine!

Vidare resonerade prins Carl Philip:

"Bohemian Raphsody med Queen ligger också i tiden och ska man nämna något nyare skulle jag säga Sound Of Silence med Disturbed".

Foto: TT