John Kasich var i stan. Det var i slutet av mars 2016. Primärvalen – då amerikanerna väljer officiella presidentkandidater i båda partier – var i full sving.

Kasich var republikansk guvernör från rostbältets Ohio som gjorde ett försök att utmana 16 andra republikanska självutnämnda presidentämnen, inklusive Donald Trump. New York var förstås Trumps hemmaarena. Ändå hade Kasichs kampanj planerat in ett besök i delstaten för att jaga republikanska röster inför New Yorks primärval i april.