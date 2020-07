Den brittiska artisten Denise Johnson, mest känd för sin sånginsats på Primal Screams album "Screamadelica", har avlidit, 53 år gammal, skriver The Guardian.

Hennes röst hörs på två av Primal Screams största låtar "Loaded" och "Don't fight it, feel it", som båda finns med på gruppens genombrottsalbum "Screamadelica" från 1991. Hon sjöng även med band som Electronic och A Certain Ratio.