Demonstrationerna som följt efter George Floyds död borde föranleda en omfattande politisk diskussion. Men det blir allt tydligare att en öppen och mångsidig debatt frågor inte är tillåten. Inte ens i den fria pressen.

Förra veckan lät The New York Times, NYT, publicera en debattartikel av den republikanske senatorn Tom Cotton. I artikeln argumenterar Cotton för att regeringen borde skicka in militär till stöd för nationalgardet i arbetet mot upploppen i vissa amerikanska städer. Vid tidpunkten delades denna åsikt av en majoritet av USA:s befolkning. Men artikeln ledde till omfattande kritik och efter en kort tids motstånd vek sig NYT.