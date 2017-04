Pressat Labour blickar åt vänster

Labours ledare Jeremy Corbyn väntas i dag under ett tal rikta in sig på traditionella vänsterfrågor. Foto: Dominic Lipinski/AP

Anrika Labour ser ut att göra ett historiskt dåligt val när britterna går till urnorna den 8 juni. I ett tal i dag väntas ledaren Jeremy Corbyn rikta in sig på traditionella vänsterfrågor som utbildning, skola och social omsorg. Partiet lovar höjda pensioner, höjd minimilön och högre skatter för höginkomsttagare.

Corbyn medger att han har oddsen emot sig, enligt ett utdrag av talet som släppts till medierna.

"De säger att jag inte spelar efter reglerna – deras regler. Vi kan inte vinna, säger de, för att vi inte spelar deras spel. Det har de rätt i att jag inte gör", ska Corbyn säga enligt Reuters.

Partiet självt bedömer att man kommer att tappa 50 stolar i parlamentet, enligt Politico , vilket skulle innebära det sämsta resultatet sedan 1930-talet.

Labours problem är många. Partiets väljare är kluvna till brexit, här finns både pro-EU-väljare från storstädernas medelklass, och landsbygdens arbetare som generellt var för ett utträde. Även själva partiet är splittrat i frågan, liksom till sin kontroversielle ledare Jeremy Corbyn.

Corbyn valdes efter Ed Milibands förlust 2015. Han fick långt högre antal av medlemmarnas röster än konkurrenterna, och är populär bland partiets gräsrötter. Men han är avskydd av partiets parlamentsledamöter, där en majoritet har velat rösta bort honom

Även väljarna är skeptiska. Enligt opinionsföretaget Opinium skulle bara 14 procent av väljarna välja honom framför sittande premiärminister Theresa May, som stödjs av 47 procent, enligt The Guardian. Men att slå ur underläge kan vara en fördel. Enligt Matt Cole, historiker och statsvetare vid University of Birmingham, kan förväntningarna på Corbyn vara så låga att så länge han inte framstår som en katastrof, exempelvis i en tv-debatt, är det positivt.

– Att han faktiskt pratar under en timme och svarar på frågor kan innebära att folk känner att "jag är fortfarande inte så förtjust i honom, men han begick inget direkt kriminellt och han var inte lika stötande som jag trodde", säger han.

Nyvalet har för tillfället enat partiet, så till vida att man är överens om att man vill ha ett val, enligt Cole.

– Corbyns anhängare vill testa hans popularitet i ett allmänt val. Men hans kritiker vill också få ett val med honom överstökat, säger han.

Oavsett resultat kommer valet att lösa partiets problem, enligt Cole. Skulle Labour mot all förmodan vinna stärker det Corbyns makt. Förlorar partiet är valet det sista Corbyn gör som partiledare, tror Cole.

– Om partiet inte vinner så är det på ett sätt bättre att det förlorar stort. För det ger Corbyn en chans att lämna ledarskapet med någon slags värdighet. Om han får samma resultat som Ed Miliband kanske kampen inom partiet fortsätter, säger han.

Efter en förlust skulle Labour kunna slicka sina sår och enas kring en ny ledare.

– En framgångsrik ledare skulle kunna vara parlamentsledamoten Lisa Nanby, som många pratar om en möjlig enare, säger Cole.