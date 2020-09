Elvis Presleys låtskrivare Mac Davis död

Den amerikanske låtskrivaren och musikern Mac Davis är död, skriver Billboard. Davis skrev flera av Elvis Presleys mest kända låtar, som "In the ghetto", "A little less conversation" och "Don't cry daddy". Andra välkända artister som spelat in Davis låtar är Dolly Parton, Kenny Rogers, Tom Jones och Johnny Cash.

Mac Davis karriär spände över mer än 50 år. Han hade även en solokarriär baserad på sin egen låtkatalog och släppte 1972 debutalbumet "Baby don't get hooked on me" vars titellåt blev en stor hit. Han var också verksam som skådespelare och medverkade i ett stort antal filmer och tv-serier.