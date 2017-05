Pence Foto: Jacquelyn Martin

Upphetsningen i den amerikanska huvudstaden är stor och den som följer exempelvis CNN kan få intryck av att president Trump snart pensionerats till Trump Tower eller Mar-a-Lago.

Men det är inte aktuellt - helt oavsett vad det är för stolligheter som presidenten gör sig skyldig till.

Den amerikanska författningen innehåller inga förutsättningar för något snabbt byte av statschefen.

Om Trump gjort eller gör sig skyldig till något som motiverar en fällande dom i riksrätt (”domstolen” är kongressen som har republikansk majoritet i båda sina kamrar) så är det frågan om en långt utdragen process.

En gång i tiden upplevde jag själv i USA president Nixons väg mot den dag då han för att undvika att fällas i en riksrättsprocess valde av frivilligt avgå. Det tog sin tid.

Det enda som skulle kunna snabba på Trumps avfärd från Vita huset vore om han gjorde som Nixon.

En del spekulerar i att Trump kanske tröttnar på att det är så rysligt ovant och knepigt att vara president.

Vi får väl se.

Men jag såg i dag ett intressant inlägg från en demokratisk kampanjmakare som varnar sina partikamrater för den som skulle bli USAs nästa president, vicepresident Mike Pence.

Visserkligen är han till skillnad från Trump en rutinerad politiker som säkert i vissa avseenden skulle kunna sköta ämbetet bättre än Tramp - något annat är ju knappast tänkbart.

While Pence clearly has more self-control and self-awareness than Trump, that’s exactly what makes him more dangerous. He has all the same ideas and goals as Trump—and, as an added bonus, a religious-right agenda that’s even worse—and a much better chance of actually implementing them. But he’s much smoother, much less likelier to screw up, and much more likely to be reelected than Trump in 2020.

Pence står politiskt till höger om Trump och skulle inte ha en annan politisk agenda. Däremot hör han till skillnad från Trump till den religiösa högern. Och, säger den varnande rösten, han skulle kunna bli omvald 2020. Det skulle knappast Trump kunna bli.

Jag återkommer inom kort från den amerikanska huvudstaden med rapporter om mina samtal där.