Preppingtrend i höstens böcker

Den moderna preppingen uppstod under 1970-talet i USA, under hotet från kalla kriget. I USA har många preppare riktat in sig på vapen men i Sverige är rörelsen mer intresserad av självhushåll.

Ordet kommer av engelskans prepared, förberedd.

Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, rekommenderar att folk ska kunna klara sig 72 timmar utan el, vatten eller mat.

Vanliga begrepp inom preppersrörelsen:

Bug in: en överlevnadsstrategi som handlar om att stänga in sig hemma och leva på sina förråd. Bug out bag: en förberedd ryggsäck som man tar med när man hastigt tvingas lämna hemmet.

Edc: Everyday carry, sådant man bär med sig varje dag, som fickknivar eller första hjälpen.

Opsec: säkerhetsarrangemang som innebär att hålla låg profil för att inte skylta med att man har mat och vatten, på grund av plundringsrisk.

Fårket: Den okritiska, oförberedda allmänheten (också sheeple).

Rotera: Använda sina förråd innan bäst före datumet passeras. Man använder det äldsta och fyller på med nytt.