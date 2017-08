I veckan lanserades det svenska klädmärket The Cords & Co som är först i världen med att skapa en kollektion enbart i manchester. Bakom företaget står grundarna till Happy Socks, Viktor Tell och Mikael Söderlindh. Vi fick en pratstund med klädmärkets designer Linnéa Bach Gärde och vd Omar Varts om varför manchester är ett alternativ till denim på marknaden.

Varför just manchester?

– Kollektionen handlar inte bara om själva materialet, utan också om den rika historien som finns kring manchester. Det är ett inkluderande och otroligt mångsidigt material, något inte så många är medvetna om, och det är just det vi vill visa på med denna kollektion. Vi har försökt se på tyget utifrån alla aspekter, både historiska och kulturella. Materialet har till exempel burits av både kungligheter och arbetarklass. Sen har vi alla på företaget en stor passion för just materialet, som är så mycket mer än bara ett tyg!

Beskriv höstens kollektion!

– Inspirationen kommer från Kaliforniens stränder, där hav möter strand och där det skapas energi i oväntade möten. Kollektionen är enkel och klassisk med kulturella referenser till både arbets- och militärkläder. Vi har också laborerat med olika tvättar, prints och broderier och såväl smal- som bredspårigt tyg. Genom att ta ganska klassiska siluetter och göra dem i manchester får man en uppdaterad och kontemporär look som känns spännande.

Varför valde ni just området kring Bibliotekstan och Stureplan?

– En del av filosofin i vårt företag är konceptet om högt och lågt. Därför passade det så bra med en butik på söder och den andra i ett mer high fashion-område som Bibliotekstan. Butikerna har ett övergripande tema som är framtaget tillsammans med arkitektbyrån ”In Praise of Shadows”, men varje butik är ändå unik och de skiljer sig åt, den på Stureplan 19 är större och mer dramatisk med eleganta och förfinade linjer och högt i tak medans den på Åsögatan 132 är mer rå och hård.

The Cord & Co öppnar i dag sex flaggskeppsbutiker i New York, Paris, London, Los Angeles och Stockholm. I Stockholm hittar vi butikerna på Stureplan 19, samt Åsögatan 132.