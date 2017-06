Premiär för Apples första tv-serie

Apples första tv-serie handlar om apputvecklare som vill nå ut med sina idéer. Arkivbild. Foto: Eric Risberg/AP/TT

Serien, en dokusåpa som sänds i 10 delar, handlar om apputvecklare som vill nå ut med sina idéer till den stora massan.

Apple-chefen Eddy Cue säger att det handlar om att förverkliga idéer.

– Ibland kanske du inte vet hur, du kanske är rädd för vad som krävs. Det här visar hur det är möjligt att göra det, säger han.

"Planet of the apps" uppges ha likheter med det svenska programmet "Draknästet". Deltagarna ska försöka övertyga rådgivare om att just deras app är värd att satsa på. Rådgivare kan sedan hjälpa apputvecklarna att söka finansiering.

Idén om programmet kom från hiphop-stjärnan Will I Am, som medverkar som domare i serien tillsammans med skådespelarna Jessica Alba och Gwyneth Paltrow och entreprenören Gary Vaynerchuk.

Det första avsnittet är gratis att se i Itunes och på programmets hemsida. Följande avsnitt kommer att släppas en gång i veckan på Apple Music och bara kunna ses av strömningstjänstens kunder.

Apple har planer på fler tv-serier i framtiden.