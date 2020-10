Prekärt läge för Piteå efter ny förlust

Piteå kom inte alls upp i nivå under den första halvleken, samtidigt som Växjö stod upp bra och efter en hörna fick in ledningsmålet i den 12:e minuten. Det var en något tilltrasslad situation där en misstänkt hands i Piteåförsvaret öppnade för Ini-Abasi Umotong som var snabb i reaktionen och rullade in 1–0 till hemmalaget.

Piteå, med stjärnan Madelen Janogy med från start men utbytt i den 68:e minuten, hade trots stundtals bra press fortsatt svårt att komma till lägen även i den andra halvleken och det var närmare en utökad ledning för hemmalaget än en kvittering.