Hollywoodstjärnan Chris Pratt och fästmön, författaren Katherine Schwarzenegger har gift sig, skriver flera medier.

Enligt E News vigdes de vid en liten ceremoni i Montecito i Kalifornien. Bland gästerna sågs Katherine Schwarzeneggers föräldrar Maria Shriver och Arnold Schwarzenegger, "Guardians of the Galaxy"-regissören James Gunn och Rob Lowe, som var Chris Pratts motspelare i "Parks and recreation".