Det är en helt osannolik historia, ett verkligt unikt livsöde, intrikat sammanvävt med offer och förövare under andra världskriget och därefter. Omöjligt att ens i fantasin föreställa sig, likväl är det sant.

Den unge polske juden och sionisten Oswald Rufeisen (1922–1998) lyckas gång på gång undkomma den nazityska och den sovjetiska döden. Slump och intuition – själv kallar han det mirakel – samspelar till hans förmån i de mest livshotande situationer. Han lämnar det tyskockuperade Polen och sina föräldrar 1939, lever till 1945 ständigt på flykt i Ukraina, Litauen, Belarus, ibland under tysk, ibland under sovjetisk ockupation. Han ”förklär” sig till polack med en falskeligen tysk far och polsk mor, tolkar för de tyska ockupationsstyrkorna, är en del av den tyska polisen men räddar och varnar judar inför likvidering. I tjänsten svär han trohet till Hitler och som rysk partisan svär han senare trohet till Stalin.