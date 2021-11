Pr-film om Peking-OS inspelad i Xinjiang

Kina anklagas för att hålla personer tillhörande den muslimska minoritetsgruppen uigurer fängslade i Xinjiang-provinsen. Det är en av anledningarna till att ett stort antal människorättsorganisationer uppmanat till bojkott av OS.

Trots Xinjiang-provinsens roll i kritiken har Kina valt att spela in delar av en ny pr-film i området. Skådespelaren Jackson Yee och Gu Ailing, världsmästare i både halfpipe och slopestyle, spelar huvudrollerna i filmen ”A Date with Snow and Ice”.