Potential för större second hand-marknad

Klädkonsumtionen har ökat enormt de senaste tio åren och därför är en omställning till att kläder återanvänds i högre utsträckning nödvändig, menar Emma Enebog, hållbarhetschef på second hand-aktören Myrorna.

– 1,2 miljoner svenskar vill handla mer hållbart. Det är en hög siffra, så många konsumenter kan göra stor skillnad.

Siffrorna kommer från en undersökning som marknadsundersökningsföretagen Yougov har gjort på uppdrag av Myrorna. Idag handlar svenskar i genomsnitt 12,5 kilo nyproducerade kläder per år och 0,9 kilo kläder second hand. Om konsumenterna köpte 1 kilo mindre nytt och 1 kilo mer second hand skulle det innebära att vi sparade 8 100 liter rent vatten per person, enligt Emma Enebog.

Det är en differens mellan hur många som vill köpa begagnade kläder och hur många som faktiskt gör det. Emma Enebog säger att många vill mer än man mäktar med, för det kräver lite mer av kunden för att hitta rätt storlek och plagg i en second hand-butik.

– Vi måste göra det enklare för kunderna att handla second hand.

Hon säger att de jobbar med att öppna fler butiker, använda digitala plattformar för försäljning och bidra med inspiration och information om begagnade kläder.

Julia Finér, som är talesperson för second hand-kedjan Emmaus, ser också ett ökat intresse och hon vill vända sig till unga människor för att utnyttja potentialen i viljan som finns.

– Unga har inte lika djupt inrotade konsumtionsmönster än, säger Julia Finér.

Både Julia Finér och Emma Enebog säger att det finns ett behov av att få in mer kläder också.

– Vi har kapacitet att ta emot mer. Det är en otrolig energibov med alla kläder som bara slängs också, säger Julia Finér.

I Myrornas undersökning svarar sju av tio svenskar att de använder hälften, eller mindre än hälften, av kläderna i garderoben. Undersökningen är baserad på 1 061 intervjuer med män och kvinnor över 18 år och har genomförts över internet.