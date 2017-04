Postumt Tony Conrad-album släpps i vår

En Tony Conrad-konsert gjord i New York 1972 ska släppas som album. Arkivbild. Foto: Julio Cortez/AP/TT

Ett nytt album med musik av den amerikanske musikern, filmmakaren och videokonstnären Tony Conrad släpps i vår. I maj kommer "Ten years alive on the infinate plain" – en inspelning med tidigare osläppt material från ett framträdande i New York 1972, skriver Pitchfork.

Conrad, som avled i fjol, var en av pionjärerna inom minimalistisk musik och strukturalistisk film. På 1960-talet var han en del av den experimentella musikgruppen Theatre of Eternal Music och ingick tillsammans med bland andra Velvet Underground-medlemmarna John Cale och Lou Reed i bandet The Primitives.