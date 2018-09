Postmodernismens pappa har avlidit

"Less is more" är kanske 1900-talsarkitekturens mest kända paroll. Uttrycket, som användes flitigt av Mies van der Rohe, har varit ett stöd för många modernister och minimalister i kampen för rena ytor och strama linjer.

"Less is a bore", svarade arkitekten Robert Venturi som blev en av postmodernismens stora inspiratörer.