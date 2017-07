I slutordet till sitt stilbildande och inflytelserika ­cyborgmanifest från 1985 skriver genusvetaren Donna Haraway att hon hellre vill bli en cyborg än en gud. Texten ”A manifesto for cyborgs. Science, technology, and socialist feminism in the 1980s” och några andra nyckeltexter från det sena 1900-talet, som litteraturvetaren Katherine Hayles bok ”How we became posthuman”, har givit upphov till posthumanismen: ett forskningsfält där man bejakar ett överskridande av mänskliga gränser och identiteter genom att foga samman kroppen med olika teknologier.