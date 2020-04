New York-börsen inledde handelsveckan med stigande kurser i spåren av att flera delstater nu väntas lätta på restriktionerna i anslutning till coronapandemin. Bland dessa återfinns Georgia, South Carolina och Texas medan New Yorks guvernör Andrew Cuomo meddelat att det ska ske en gradvis lättnad i New York med i start maj och då inledningsvis inom bygg- och tillverkningssektorn.