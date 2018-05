NASHVILLE, TENNESSEE "Mina damer och herrar. Håll i er ordentligt för nu blåser snart stormen. Gör er redo för den prisvinnande vuxen-filmstjärnan som medverkat i över 150 porrfilmer och som är ny etta på Pornhub.com. Vill ni se tuttar så kasta upp era pengar på scen, för här kommer 130 000 dollar-porrstjärnan som Trumpar dem alla. Stormyyyy Daniels!"

Biljettpriserna är dubbelt så höga som vanligt och luften tung av svett i den överfulla strippklubben Deja Vu. Vi befinner oss i den republikanska delstaten Tennessee, där den 39-åriga blondinen Stormy Daniels kommer in på scen likt en boxare, med ansiktet dolt under luvan på en röd paljettkappa. Under skymtar en svart lackkorsett och en vit tyrolerkjol. Hon flankeras av tre extremt bredaxlade män och ur högtalarna hörs "Sam the Sham and the Pharaohs" erotiska tolkning av Den lilla rödluvan.