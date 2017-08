Populärkulturboom i parallella världar

"Ibland är vetenskap mer konst än vetenskap", säger den alkoholiserade vetenskapsmannen Rick Sanchez i "Rick & Morty". Pressbild. Foto: Netflix

Den alkoholiserade vetenskapsmannen Rick Sanchez tar ofta med sitt barnbarn Morty på resor genom olika universum med hjälp av en portalpistol i den animerade tv-serien "Rick and Morty".

I ett avsnitt måste Rick och Morty fly sin egen verklighet och reser till ett universum som är nästan identiskt med deras eget, men där en avvikelse har gjort att deras dubbelgångare dött i en labbexplosion. Rick och Morty begraver således sina egna kroppar i trädgården och fortsätter sina liv i den nya dimensionen.

– Vad händer med verkligheten vi lämnat då? undrar Morty.

– Vad händer med verkligheten där Hitler botade cancer? säger Rick. Svaret är: tänk inte på det!

"Rick and Morty" (vars tredje säsong nu har börjat på Netflix) har kanske hittat flest sätt att leka med forskningsbegreppet "multiversum". Idén om ett oändligt antal universum, med oändliga versioner av oss själva, där varje universum har sin egen fysik och version av verkligheten.

Men den senaste tiden har en uppsjö filmer och serier snuddat vid samma teman. Exempelvis filmatiseringen av Stephen Kings "The dark tower", där en pojke reser från New York till en feodal Vilda Västern-dimension. Andra exempel är hyllade skräckfilmen "Get out", där huvudpersonen hypnotiseras för att hamna i en "sunken place" och nyversionen av "Twin Peaks", där ett av de mer omtalade avsnitten visar hur demonen Bob kommer till jorden från en annan verklighet efter den första atombombsprovsprängningen i New Mexico 1945.

Anna Davour, som är vetenskapsjournalist på Forskning & Framsteg, förstår varför andra dimensioner är tacksamt som berättargrepp.

– När man pratar om parallella världar finns en funktion som är eskapism, alltså att man bara vill drömma sig bort om världen är svårhanterlig eller om man befinner sig i kris. Den andra sidan är att tänka sig att saker KAN vara på ett annat sätt. Det kan vara befriande för att handskas med tillvaron man har runt omkring sig.

I en parallell verklighet kan med andra ord Donald Trump, Kim Jong Un och Vladimir Putin lösa klimatkrisen med hjälp av en fidget spinner. Vad som helst är möjligt.

Jerry Määttä är universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen på Uppsala universitet. Han förklarar att den här sortens berättelser föddes i samband med att naturvetenskapen "avförtrollade" världen. Det magiska eller fantastiska fick flyttas till andra dimensioner i stället för till avlägsna platser. Men att den senaste tidens uppsving mest beror på att en generation nördar vuxit upp och att deras kultur har blivit mer kommersiellt gångbar.

– Tillåter man sig att spekulera ligger ju internet nära till hands, att vi ändå lever i flera parallella världar numera, i olika bubblor, ofta flera parallellt. Sen har den där typen av tankar om skuggvärldar och dödsriken långa anor, från grekerna och romarna till Dante, för att inte tala om romantikerna. Inom science fiction, skräck och fantasy har det funnits sedan 1800-talet, i tankar om drömvärldar och senare i mer vetenskapliga spekulationer, säger Jerry Määttä.

TT: Mycket av populärkulturen nu verkar influerad av skräckförfattaren HP Lovecrafts tankar kring okända världar, där varelser eller krafter saknar respekt för mänskligt liv.

– En sak som är obehaglig med den typen av skräck är väl att Lovecraft verkligen bekräftar att ja, det som du inte känner till ÄR farligt, säger Anna Davour. Det är egentligen ganska anti-science fiction, där man i huvudfåran alltid har bejakat upptäckarlusten.

