Populäraste druvan smakar – ingenting

Världens kanske bästa vin på chardonnay kommer från Meursault i Bourgogne, ett vindistrikt där allt faller på plats. Foto: Johan Franco Cereceda

Chardonnay är världens mest populära vitvinsdruva. Och den bästa. Alla producenter runt om i världen odlar den, eller skulle vilja odla den om förutsättningarna fanns. Och ändå har druvan ingen smak.

Jo, det är faktiskt sant: chardonnay saknar primäraromer, de aromer och ofta smaker som påminner om olika bär och frukter. Visst kan vi ibland hitta lite frukt och syra i druvan, men faktiskt inte så mycket mer. Ändå blir resultatet stundtals imponerande.

Det är alltså inte konstigt att chardonnay är världens mest odlade vitvinsdruva, slagen endast av spanska airén som går till brandyindustrin för destillering. Det handlar om, för många, att kunna sätta avtryck på sitt vin. Visst kan den vara lättodlad och ge rikliga skördar, men det är samtidigt en chimär. För att få bra resultat krävs stenhårt arbete.

Annons X

Den var emellertid på dekis ett tag. Det fanns en vintrend sprungen ur konsumtionsmönster i USA som gick ut på att man klev in i vinbaren och beställde ett glas ABC, Anything But Chardonnay. Vi var trötta på de massproducerade, överekade chardonnayvinerna från Kalifornien. Vi ville ha något annat, något som överraskade.

Men chardonnay var större än så och överlevde sin största kris någonsin. ABC ligger sedan länge död och begraven samtidigt som chardonnay odlas som aldrig förr. På över 200 000 hektar hittar vi den runt om i världen. Det är lika stor odlingsareal som den totala vingårdsodlingen i Chile, eller dubbelt så mycket som Sydafrikas samtliga vingårdar.

I Frankrike odlas den framför allt i Champagne, Languedoc-Roussillon, Chablis, övriga Bourgogne, i synnerhet Meursault, där det sistnämnda är att betrakta som ett fullödigt uttryck av vad druvan kan åstadkomma: ekfatsstinna viner men med fint uppvägande balans. Vi hittar mycket av det mesta, fat, vaniljsötma, nötiga inslag, fruktighet som gula äpplen, tropiska frukter, ibland torkade aprikoser, pigg fruktsyra, eldighet och lång, förförisk eftersmak.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Men det roligaste av allt är att kvalitetsvinerna inte bara kommer från Frankrike utan från hela världen, Hawke’s Bay i Nya Zeeland, Casablanca i Chile, Toscana i Italien, Franschhoek i Sydafrika, Australien, Argentina, Bulgarien, USA - och nu utan att vara överekade.

Klart alla gillar Chardonnay.

Och ändå är den smaklös?

Hemligheten bakom en riktigt bra chardonnay är nämligen växtplatsen, klimatet, läget, jordmånen, uppbindningen, selektering vid skörd, sedan den försiktiga processen att skapa ett vin i vineriet, faten, fattiden, blandningen mellan chardonnaydruvor från andra vingårdar, en möjlig malolaktisk jäsning för att ge vinet mer karaktär och rundare syror, jäsningstemperatur, jäsning på små eller stora fat eller ståltankar, naturlig eller konventionell jäst, lagring på amforor. Möjligheterna är närmast oändliga.

Men också risken att gå bort sig.

Världens mest odlade druvor Cabernet sauvignon 340 000 hektar Merlot 266 000 hektar Tempranillo 231 000 hektar Airén 218 000 hektar Chardonnay 211 000 hektar Syrah 190 000 hektar Grenache noir 163 000 hektar Sauvignon blanc 121 000 hektar Pinot noir 115 000 hektar Trebbiano toscano/ugni blanc 111 000 hektar