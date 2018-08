Innan Way Out West officiellt kickar i gång släpper Göteborgsfestivalen sina sista två bokningar – Popsicle och Loney Dear.

Popsicle spelar på festivalens Linnéscen i Slottsskogen på lördagskvällen medan Loney Dear uppträder på Stay Out West senare samma kväll. Loney Dear fyller John Maus plats i festivalschemat sedan amerikanen tvingats ställa in Way Out West-spelningen till följd av sin bror och bandkollegas bortgång.