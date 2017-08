Polygienes resultat sjönk

Det framgår av en ny finansiell prognos som bolaget kommunicerar i samband med torsdagens delårsrapport.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -3,7 miljoner kronor (-2,3). Det justerade rörelseresultatet uppgick till -2,3 miljoner kronor (-2,7).

Nettoomsättningen ökade under kvartalet med 28,2 procent (22,1 procent rensat för valutaeffekter) till 16,7 miljoner kronor (13,0).

Resultatet uppges ha påverkats av högre personalkostnader till följd av förstärkningar inom sälj- och marknadsorganisationen, för att öka tillväxttakten framöver.

"Vi kan konstatera att vi under första halvåret har tagit en hel del extra kostnader och investeringar som vi anser varit väsentliga i syfte att skapa nödvändiga förutsättningar för en fortsatt accelererande tillväxt under de kommande åren. Detta har temporärt inneburit att vårt synbara resultat påverkats negativt, men vi går nu in i andra halvåret med en säsongsmässigt starkare försäljning vilket i kombination med en god kostnadskontroll kommer att resultera i ett bättre resultat", skriver vd Christian von Uthmann i delårsrapporten.

I början av juli meddelade Polygiene att bolagets finansiella mål höjs.

"Som en konsekvens av vår starka framtidstro har vi höjt vår finansiella målsättning och rustat vår organisation för att hantera ökade volymer och försäljning", uppger Christian von Uthmann i delårsrapporten.