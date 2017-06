Pardans till tretaktsmusik började bli populärt i Polen och Tyskland för omkring 500 år sedan – en trend som snabbt spred sig till Sverige, där ”polskan” fortfarande utgör en livaktig tradition. En ny avhandling tar sig an en hittills förvånansvärt outforskad del av den svenska musikhistorien.

Pardans vid ett bondbröllop, kopparstick från Tyskland av Hans Sebald Beham, 1537.

Kanske dagens dansanta männi­skor har Martin Luther att tacka för att de kan dra ut på dansgolvet – parvis. Luther sägs att med förtjusning ha dansat med sin fru och därmed trotsat en påvlig bannbulla från 1477 som fördömde det alltmer osedliga tilltaget att dansa parvis. Men Luther ansåg att det inte var någon synd att dricka, äta och dansa, även om damens underkläder kunde synas när hon lyftes av sin danspartner.

Om det var ”then polska tanzen” som Luther dansade är inte uteslutet eftersom det vi idag kallar polska – eller polonäs – övertog dansgolven i stora delar av Europa vid denna tid. Att dansa parvis är idag det allmänt vedertagna, om än inte alltid i polsketakt. I vilken utsträckning Luther spelade någon roll för polskans ställning kan förstås ifrågasättas men ”Luthers mer öppna förhållningssätt till dans kan möjligen ha bidragit till pardansens fortsatta mer folkliga spridning i Europa”, skriver Magnus Gustafsson i sin ­avhandling ”Polskans historia. En studie i ­melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok” (Lunds universitet).

Polskan har ju inte minst i Sverige haft ett djupgående inflytande på musik, visor och dans och medverkat till att svensk musik ofta går i jämn eller synkoperad tretakt (exempelvis slängpolska respektive Bodapolska), vare sig det är på danslogen eller på julgransplundringen. Inom musiken var polskan klart dominerande under så lång tid som ett halvt årtusende och spelas och dansas än idag flitigt över hela landet.

Begreppet polsk dans stöter man ideligen på från 1500-talet och framåt, ibland även kallad den tyska dansen (bland annat i Polen) och att pardansen är en europisk uppfinning står klart. Idag dansar man förstås parvis i stora delar av världen. Men detta är ingen självklarhet ens i hela Europa. Polskan spreds från Centraleuropa utåt periferin men nådde inte över hela världsdelen. Till så olika lokala perifera områden som Island, Färöarna, Nordkalotten, Ryssland, Grekland och Portugal nådde inte polskan fram. Där existerar, om än inte dominerar, fortfarande antingen långdanser eller individuella danser.

Men var kan man finna ursprunget till polskan? Att namnet polska – både dansen och musiken – syftar på Polen kan härledas till att dans och musik i tretakt troligen har sina rötter i Schlesien i sydvästra Polen. Den polske musikforskaren Karol Hławiczka (1894–1976) menade att rötterna till den polska tretakten kan finnas i sånger som sjöngs av polska protestanter och som nedtecknades redan 1554.

Polskan slog snabbt igenom i Sverige, där polskan som musik kan indelas i tre huvudkategorier: sextondelspolskan (vanligast i östliga landskap), triolpolska (vanligast i västliga landskap) samt åttondelspolska. Inom dansen har ­polskan utvecklats genom en lång rad lokala varianter, från Skåne till Ångermanland. Polskans nordgräns påstås gå vid Ångermanälven.

När det gäller den svenska polskan finns en stor mängd gamla notböcker att tillgå. Många har förstås skrivits av musiker, oftast professionella men också av församlingarnas klockare. 1908 bildades Folkkommissionen med avsikt att samla in uppteckningar av svenska låtar. Det blev sammanlagt 281 spelmansböcker. Men Gustafsson har spårat upp av­sevärt fler och antalet uppgår, beroende på hur man räknar, till närmare 800, nedtecknade 1640–1880. De innehåller ungefär 100 000 låtar; inte bara polskor men dessa ­utgör en överväldigande majoritet, 60 000.

”Then polska tanzen” fick just i Sverige en genväg i och med det svenska hovets nära ­relationer med det polska. Ett konkret belägg för detta är Sigismunds kröning till svensk konung i Uppsala domkyrka 1594. Bevarade finns fyra danser som med största sanno­likhet framfördes vid kröningsfesten. Det ­kulturella inflytandet stod på vid gavel mellan Sverige och Polen under ett helt sekel. Och Polen var en kulturell stormakt under 1500-talet, kanske för att man upptog mycket av italiensk renässanskultur, inte minst in­förande av italienska renässansdanser till det polska hovet.

Folkdans på Liseberg, cirka 1937. Foto: IBL

Den ursprungliga polska dansen bestod av två delar: en fördans i tvåtakt och en efterdans i tretakt. I Sverige har fördansen försvunnit och svenska polskor spelas och dansas uteslutande i tretakt (medan fördansen finns kvar i Danmark). Vart tog fördansen i tvåtakt vägen? Efter att ha varit ganska allmän under 1600-talet skedde det troligen runt sekelskiftet 1700. Efter 1730 är fördansen helt borta i de svenska notböckerna. Kanske de blev våra gånglåtar? I Norge förekommer fördansen fortfarande om än sparsamt.

På 1700-talet börjar musiken mellan bondeståndet och de högre stånden att särskiljas. Men polskan är fortfarande grunden hos båda. Det fanns en förmedlande länk bestående av stadsmusikanter, klockare och organister. Som en grund för polskans utbredning använder Gustafsson en term – diffusionism, en etablerad beteckning inom etnologi och folkloristik. De svenska folklåtarna går, precis som i andra jämförbara länder, tillbaka på en allmän central- eller nordeuropeisk låtform men omformas och uppstår i ofta särpräglade varianter. I forna tiders frånvaro av ­modern inspelningsteknik spreds en mängd varianter på samma tema mellan länderna.

Det kan för en melodi ha funnits en urtyp som sedan omvandlats under sin vandring mellan länder och sedan ner i socknar och landskap. Hur var det nu den där låten gick, kan en spelman fråga sig efter att ha hört den på en resa. Så försöker han återskapa den. Så gott det nu går. Det blir en variant. Att påstå att svenska eller norska folkmelodier därför skulle vara polska eller tyska till sin karaktär är att missförstå termen diffusionism. Svenska låtar kan ha väldigt olika karaktär i olika delar av landet, även inom ett och samma landskap. Men det är ändå otvetydigt så att Gustafsson tar död på den myt som skapades under 1800-talet och dess romantiska förkämpar om folkmusiken som kärnsvensk, uppkommen ur svensk natur och folkkynne.

När polskan på 1600-talet blir allas dans uppstår i Sverige ett behov av melodier. Spelmännen tar då efter principen ”man tager vad man hafver” och omformar ballader, sång­lekar, lockrop, ja till och med religiösa koraler till dansbar polska. Mycket kan betecknas som barockmusik men notböckerna och ­låtarna kom huvudsakligen till innan den klassiska musiken blev ”klassisk” och innan folkmusiken blev ”folk”. Begreppet folkmusik kom till först i slutet av 1800-talet.

Polskan fick också en mängd lokala benämningar – lek, springdans, sutare, bondpolska, hurv, hupplek, bleking för att nämna några, namngiven oftast av hur dansen gestaltade sig. Under det senaste århundradet har dock dessa äldre benämningar mer eller mindre försvunnit. I stället har namnen uppkallats ­efter låtarnas eller dansens ursprung, till ­exempel Bingsjöpolska (Dalarna), finnskogspols (Värmland) och bondpolska (Uppland). Ett särskilt begrepp är polonäsen, en fransk benämning vars ursprung det finns åtskilliga teorier kring. Klart är att det dock är samma sak som polska, snarast slängpolska i svensk version. Polonäs var också något som klassiska kompositörer, som Chopin, komponerade.

Magnus Gustafsson, som också är småländsk spelman, har för att belysa folkmusikens utveckling och diffusionistiska karaktär tagit en småländsk notsamling som utgångspunkt för sin ­avhandling. Det är en diger notsamling med 201 låtar nedtecknade 1807 efter den småländske spelmannen Petter Dufva i Verkebäck, vars låtar jämförs med olika varianter i andra notböcker. Låtar dyker upp i varianter i åtskilliga svenska landskap, från Skåne till Ångermanland, alltid annorlunda men där melodins huvudstomme ändå känns igen. Jämförelserna visar hur musiken spreds i ett samhälle utan modern teknik, förutom gåspennan och notpappret.

En låt som återfinns i både Sverige och ­Finland och ibland går under namnet ”Skräddarpolskan” finns i inte mindre än 200 varianter, varav en användes av Bellman i Fredmans epistel 62 och även av Johan Helmich Roman i ”Drottningholmsmusiken”, vilket visar hur melodierna vandrade ganska ­ogenerat ­mellan stad och land, mellan högre stånd och allmoge. De äldsta spelmansböckerna har material som går tillbaka ända till 1500-talet. Dufvas stora notbok verkar ha varit en ­utmärkt referensutgångspunkt då den innehåller både mycket gamla melodier från 1600-talet eller ännu äldre, jämsides med mer avancerade 1700-talsmelodier, oftast härstammande från stiftsstäder och herrgårdar.

Vad ville nedtecknarna med sina notböcker? Och var de nedtecknade låtarna sådana som de själva sällan spelade. Kanske hade de en utantillrepertoar som de inte ansåg sig ­behöva nedteckna? Vilka nedtecknarna var har dock Gustafsson ett svar på – ofta klockare och organister, som kanske var de enda notkunniga. Särskilt stiftsstädernas gymnasier och domkyrkor var viktiga spridningscentrum för musik. ”Bondspelmännen” ute i byarna var sannolikt sällan notkunniga utan lärde sig på gehör.

Den europeiska pardansen vann gehör samtidigt som fiolen gjorde sitt segertåg i Europa på 1500- och 1600-talen. Inte minst i Sverige har fiolen ju varit spelmännens ­nästan självklara instrument.

Gustafsson påpekar att det forskats förvånansvärt lite om den svenska polskan. Han anser detta svårbegripligt med tanke på den betydelse polskan haft för svenskt musik­liv. Men det kanske inte är mer svår­begripbart än den nonchalans svenska medier visar vår gamla polska. Inom journalist­kåren är kunskaperna nästan obefintliga och att tv gör allt för att undvika denna musik- och dansform, ja det är tv-ledningen nog ­skyldig att ge en förklaring till.

Magnus Gustafssons avhandling är på 900 sidor och är en djupgående genomlysning av både svensk och europeisk musik de senaste 500 åren. Svenska spelmän påpekar ofta att det saknas historiska hållpunkter när det gäller polskans historia. Gustafsson visar motsatsen och kommer med mängder av ­fakta och tankegångar.

Peo Österholm Riksspelman och författare, senast till ”Harpan och järnet. Järnbrukens musik under 500 år” (2015) tillsammans med Eva Wernlid