Den brittiske vetenskapsmannen och romanförfattaren C P Snow höll 1959 en föreläsning på Cambridge universitetet som senare publicerades som bok. De två kulturerna är föredragets och bokens titel och den handlar om klyftan mellan vetenskapsmän (positivister,modernister) och "litterärt intellektuella". Enligt honom såg de förra framåt, medan de senare var tillbakablickande.

John Gapper, associate editor och chief business commentator på Financial Times, har upp Snows resonemang i en bister kommentar i dag (ft.com) till den brittiska Brexit-debatten.

Den brittiska politiska kulturen saknar idag förståelse för vetenskap och ekonomi, för näringslivet. C P Snow: ”Intellectuals, in particular literary intellectuals, are natural Luddites”. De intellektuella som naturliga ludditer exemplifierar han med Boris Johnson, den brittiske utrikesministern med en utbildning i klassiska språk och klassisk historia från Oxford.

Johnson sammanfattade Brexit-resultatet med att säga: ”Vi kommer att vinna av exakt samma skäl som grekerna besegrade perserna vid Marathon.”

Gapper ger inget för detta utan menar att dagens brittiska politiska elit ska jämföras med de som en gång framgångsrikt regerade Venedig. Han citerar Snow som konstaterade att de makthavande i Venedig inte förmådde bryta den nedgång som stadstaten upplevde eftersom de inte kunde tänka sig en annan inriktning än den som man haft tidigare.

Gapper menar att att perspektivet är detsamma i Storbritannien idag. Pragmatismen måste återställas - men tiden är kort. Den brittiska regeringen saknar kontakt med näringslivets verklighet.

FTs utrikeskommentator Gideon Rachman är inne på samma tema ur en annan vinkel i sin krönika ”Brexit and the prospect of national humilitation”. Han ser framför sig en nationell förödmjukelse oavsett utfallet av Brexit.

Han citerar Ian Buruma som nyligen skrivit att brittisk och amerikansk politik drabbats av nationalistiskt självskadebeteende eftersom generationerna som vuxit upp efter andra världskriget känt sig så speciella, så omöjliga att besegra.

Det är kanske den analysen som gör att vi bäst kan förstå både Trump och Brexit?