Bara så vi vet vad vi talar om: USA har inte en, två eller tre underrättelse­tjänster. Du har säkert hört om Central Intelligence Agency, CIA, och förmodligen om National Security Agency, NSA. Det finns över tio till, lite beroende på hur en underrättelse­tjänst definieras. Totalt 18 myndigheter ingår i vad som kallas ”The US Intelligence Community”, där även den federala polisen FBI och saker som kust­bevakningens egen underrättelse­tjänst ingår. President Trump bidrog med ännu en enhet, Space Force Intelligence, som skapades så sent som 2019.

Det är några av dessa – samordnade under den nationella underrättelse­chefen, Office of Director of National Intelligence (ODNI) – som nu får i uppgift att på 90 dagar ta reda på varifrån covid-19 kom.