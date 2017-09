Politiska krav på nya åtgärder mot nazister

Nazistiska NMR marscherar i Göteborg, ett test enligt organisationen själv, inför den stora nazistdemonstrationen nästa lördag. Foto: Ulf Palm/TT

Läs även Orättvist mot polisen om nazisterna – utom på en punkt

I söndags marscherade ett 50-tal nazister genom Göteborg i en tillståndslös demonstration – ett genrep inför nästa helgs stora nazistdemonstration. Flera bar Nordiska motståndsrörelsens flagga. Polisen har kritiserats hårt från politiskt håll för att man inte ingrep.

"Helt obegripligt att de tillåts demonstrera även utan tillstånd. Nu räcker det", skrev exempelvis Annie Lööf (C) på Twitter.

Statsminister Stefan Löfven (S) menade under torsdagen att Sverige höll på att ”passera en anständighetens gräns”. Justitieminister Morgan Johansson ska nu bjuda in in alla riksdagspartierna förutom SD till samtal om hur antidemokratiska strömningar ska motverkas.

Annons X

– Vi börjar där, sedan får vi se vilka förslag som kan komma fram, antingen om det gäller brottsbekämpningsinsatser mot hatbrott eller om det gäller översyn av olika lagar, säger Johansson till TT.

SD:s Jimmie Åkesson har dock redan gått ut med att han vill kriminalisera Nordiska motståndsrörelsen. KD:s gruppledare Andreas Carlsson är inne på samma linje inför mötet med regeringen.

– Vi tycker alltså att man skulle kunna kriminalisera samröre med en organisation som NMR om man tittar på rekvista för terroristbrott, om att injaga allvarlig fruktan hos en befolkningsgrupp eller destabilisera grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer, säger Andreas Carlsson.

Han pekar även på att två av de nazister som dömts för bombdåd i Göteborg nyligen tränats paramilitärt i Ryssland, vilket gör att han ser nazisterna som ett hot mot rikets säkerhet.

Andreas Carlsson öppnar även för ändringar av lagen mot hets mot folkgrupp.

– Jag stänger inte dörren för att se om det finns behov av lagändring.

Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet, är inte inställd på grundlagsförändringar utan vill hålla mötesfriheten högt.

– Däremot är det inte en carte blanche för att ställa till med djävulskap på stan. Jag är beredd att se över ordningslagen.

Inte heller Johan Hedin utesluter att se över lagen om hets mot folkgrupp. Han är dock mycket tveksam till att försöka kriminalisera nazistiska organisationer.

Tomas Tobé (M) har nyligen tagit över som Moderaternas rättspolitiske talesperson efter Beatrice Ask. Foto: Lars Schröder/TT

Moderaterna vill inte låsa sig vid något inför mötet, enligt partiets rättspolitiske talesperson Tomas Tobé. Först vill M se vad som är möjligt att göra med befintlig lagstiftning.

– Det är uppenbart att polisen kan agera mer aktivt än vad vi har sett hittills. Vi får inte vara naiva inför att nazister utnyttjar situationen, men behöver inte landa i slutsatsen att vi ska skrota yttrande- och mötesfrihet, säger Tomas Tobé och lägger till:

– Men vi är beredda att vända på alla stenar för att vi ska se till att göra det svårare för nazister att flytta fram sina positioner i det offentliga Sverige.

M öppnar ändå för att se över ordningslagen.

– Givetvis är det så, vi får analysera om det är så att polisen känner sig för begränsad i dag, särskilt i situationer utan demonstrationstillstånd.

Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Sneckers säger att partiet inte vill låsa sig för något inför mötet, men att V inte vill göra ändringar i grundlagen.

– Vi vill sätta oss ned med öppna kort.

Linda Sneckers öppnar ändå för samtal kring lagen om hets mot folkgrupp och säger att ordningslagen ”verkar vara ganska daterad”.

Roger Haddad (L) menar att Liberalerna också har en öppen inställning, men inte heller vill ändra i grundlagen.

– Frågan om ordningslagen måste studeras i ett sådant här samtal för att bedöma frågan om tillämpning och om det behövs ändringar, säger han.

Men juridiskt sett är det svårt att inskränka demonstrationsfriheten för grupper som Nordiska motståndsrörelsen (NMR), enligt experter.

– Jag ser ingen uppenbar quickfix — att det skulle vara något uppenbart problem med den gällande lagstiftningen som man lätt skulle kunna rätta till, säger Vilhelm Persson, docent i offentlig rätt vid Lunds universitet, till TT.