OSLO. Att kalla det norska stortingsvalet för ett ödesval är att ta i. Förmodligen är det få länder där politiken ändras mindre efter ett val än i Norge. Skälet är att inget parti har fått en egen majoritet i det norska parlamentet sedan 1961. Minoritetsregeringar och politiska kompromisser har varit regeln, snarare än undantaget.

Någon direkt effekt på svensk politik brukar inte heller de norska valen ha – eller omvänt.

Bägge länderna är visserligen snart de enda där socialdemokraterna fortsätter att vara stora partier. Men eftersom Norge är så beroende av oljan brukar de ekonomiska konjunkturerna vara ur fas. Därmed är det ofta en annorlunda politisk majoritet i de två länderna.

Sedan 1980 har det varit en socialdemokratisk regering under 24 år i Sverige och under 20 år i Norge. Men det är bara under nio år som det har varit en socialdemokratisk regering samtidigt i bägge länderna.

Sett med svenska ögon är det Fremskrittspartiets roll som är det mest intressanta med det norska valet, eftersom partiet ofta jämförs med Sverigedemokraterna – en jämförelse Fremskrittspartiet protesterar kraftigt emot. Det finns en oro för att acceptansen av Fremskrittspartiet ska leda till att även Sverigedemokraterna får en motsvarande roll.

Under det förra valet, 2013, kastade det värsta terrordådet i Norges historia fortfarande långa skuggor. Två år tidigare hade Anders Behring Breivik tagit livet av 77 personer. En undersökning, som det norska UD beställt, visade att 1100 utländska medier kopplade ihop Fremskrittspartiet och Breivik, som under några år var medlem i partiet, i sin rapportering om Stortingsvalet.

Henrik Arnstad, författare till boken ”Älskade fascism – de svartbruna rörelsernas ideologi och historia”, kallade det norska valet för en sorgens dag:

– Det är första gången i Nordens historia som ett utpräglat rasistiskt parti i egen kraft kommer in i en regering. Det är en nationell katastrof som jag inte trodde skulle inträffa, sa han till Dagens Nyheter.

Regeringsskiftet för fyra år sedan handlade delvis om att väljarna ville vidare. Høyres budskap om ”Nya idéer och bättre lösningar” gick hem.

Høyre och Fremskrittspartiet bildade regering tillsammans, med Erna Solberg som statsminister och Siv Jensen som finansminister. Den blå-blåa regeringen, som den brukar kallas, fick också stöd i Stortinget av de två mittenpartierna Venstre och Kristelig folkeparti, som tidvis haft ett mycket ansträngt förhållande till Fremskrittspartiet– främst när det gäller invandringspolitiken.

Ett skäl till att de borgerliga partierna vann valet var att Høyre fick så hög uppslutning i västra Norge, där partiet varit svagt tidigare. Att Erna Solberg själv kommer från Bergen spelade också in.

Så många nya idéer blev det kanske inte under de fyra åren som har gått. De blå-blåas största förtjänst har varit hur lite som förändrats – trots att oljepriset halverats och 50 000 anställda inom den norska oljeindustrin förlorade sina jobb.

Även i år har västra Norge – där mycket av oljeverksamheten, fiskodlingarna och företagsamheten finns, pekats ut som den viktigaste kamparenan. Men i år är det Senterpartiet som går framåt där.

Enligt VG:s partibarometer den 1-2 augusti kan partiet få nästan 12 procent av rösterna i stortingsvalet. Det skulle innebära att partiet mer än fördubblade sin representation. Senterpartiets ledare är sedan 2014 Trygve Slagsvold Vedum, som gärna regerar tillsammans med Arbeiderpartiet.

De norska socialdemokraterna leds av Jonas Gahr Støre, som är 56 år. Han har varit partiledare ett par månader mindre än Trygve Slagsvold Vedum. Men efter sju år som norsk utrikesminister, 2005-2012, och ett drygt år som hälsominister känns inte Støre som en förnyelse på samma sätt. I augustimätningen får han 30 procent av rösterna, vilket är det sämsta partiet fått sedan han tog över som ledare.

Fakta

Det är nio partier som ser ut att komma in på Stortinget vid höstens val. Det krävs 85, av sammanlagt 169 mandat för att få majoritet.

Partifloran är lik den svenska, med några skillnader. Senterpartiet tillhör till exempel vänstersidan. Det finns ett litet kommunistparti, Rødt, som kan få två representanter. Samtidigt riskerar Venstre, som är ett liberalt parti, att falla under spärrgränsen på 4 procent och därmed falla ur Stortinget.

Sedan 2013 har Høyre och Fremskrittspartiet styrt landet, med parlamentariskt stöd från Venstre och Kristelig folkeparti. Det senare har ändrat inställning inför detta val. Det vill inte längre garantera att det stöder den nuvarande borgerliga regeringen och utesluter samtidigt att delta i en regering tillsammans med FrP. Det vill istället ha en regering med Høyre och så många mittenpartier som möjligt.

Det blå blocket skulle få 77 mandat och det röda 89 mandat, enligt augustimätningen i VG. 3 mandat skulle gå till Miljöpartiet som inte tillhör något av blocken.