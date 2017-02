Tim Ryan är bekymrad Foto: Andrew Harnik

Politisk strategi är ingen enkel sak. Det är en förklaring till att så mycket tid och medieutrymme ägnas åt spelteoretiska spekulationer.

Det är såklart helt rätt att säga att fokus ska vara på sakpolitiken, men det betyder inte att man helt kan bortse från strategiskt tänkande..

Boston Globe ägnar idag en längre artikel åt det demokratiska partiets dilemma och sammanfattningen är ganska kortfattad:

Their worry is that the party’s fired-up base, reacting to Trump, could push the party to the left when they have to figure out how to connect with the middle.

Detta är en redovisning av partistrategers bekymmer. Om partiet rör sig för mycket åt vänster kommer man att förlora kontakten med centrum.

Detta är också en rent geografisk diskussion eftersom det är delstaterna som ligger långt från kusterna som partiet riskerar förlora.

Kongressledamoten Tim Ryan från Ohio är en talesperson för denna del av opinionen inom det demokratiska partiet som ser risken att i att attackera presidenten nyanslöst kommer att förlora väljare i kommande val (mellanårsvalet i november 2018, presidentvalet i november 2020).

“I think the political strategy of the White House is to inflame the left and get us to maybe do and say things that make us look bad,” turning off independent and moderate voters, said Representative Tim Ryan, a Democrat from blue-collar Youngstown, Ohio. “That is a risk that is out there for us.”

Jag är osäker på om Ryan har rätt när han ser en medveten Vita hus-strategi bakom det som nu utspelas i amerikansk politik, men tanken är onekligen intressant.