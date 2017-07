Centerpartiets Annie Lööf i Almedalen. Foto: Henrik Montgomery/TT

Jag lovar er. En vanlig arbetsvecka i Norrköping betyder mer än politikerveckorna i Almedalen och på Järvafältet tillsammans. Men det får man knappast veta om man följer det dagliga nyhetsflödet.

Ledare Det här är en text från SvD Ledare. Ledarredaktionen är partipolitiskt oavhängig med beteckningen obunden moderat.

Visste ni att Sverige är världsledande på tryckt elektronik? När man förut etsade kretskort med farliga kemikalier och svåra miljöskador kan man i dag trycka elektronik i maskiner som påminner om gamla papperstryckerier. Produkten är bokstavligt talat lövtunn och flexibel, framställs till en fjärdedel av kostnaden och nästan utan effekt på miljön. Den nya tekniken gör det dessutom möjligt att flytta hem produktion från Asien till Sverige.

Och om man listar de mest lovande svenska entreprenörerna så kommer åtminstone tre bolag inom tryckt elektronik med i toppskiktet. DP Patterning tillverkar själva tryckpressen, eller rättare sagt torrfräsen. Företaget startades 2009 och fick sitt genombrott 2014 med ett mångmiljonkontrakt med Mühlbauer, en tysk bjässe som tillverkar smartcards. Epishine, grundat 2015, gör solceller med nanotunna lager av olika polymerer tryckta på PET-film. InviSense, grundat 2013, har en mikrometertunn fuktsensor som enkelt kan byggas in i väggen eller golvet i badrummet för att snabbt kunna avläsa eventuella renoveringsbehov.

Annons X

Alla tre kommer från Norrköping, och är del i ett lokalt kluster av företag som växer fram inom tryckt elektronik. De kommer att förändra er vardag mer än socialdemokratiske näringsministern Mikael Dambergs samlade seminarier under politikerveckan.

I ett mässtält invid Sankt Hans och Sankt Pers kyrkoruiner i Visby presenterar sig 50 av Nordens främsta framtidsbolag, utvalda att delta i entreprenörstävlingen Serendipity challenge. Det är företag inom robotik, medicinteknik, bioteknik, ed-tech, clean-tech, fin-tech och gud-vet-vad-tech. Det är här Sveriges framtid visas, och inte nere i talarstolen på scenen i Almedalen.

När Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt på söndagen föreslår ”dygnetruntöppna vårdcentraler” försöker han lösa ett problem som svenska entreprenörer lämnat bakom sig för flera år sedan. Företaget Min Doktor erbjuder läkarhjälp inom tjugotalet specialiteter – 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan. Användaren loggar in med bank-id, fyller i ett formulär om sitt ärende, och kan sedan vänta på att bli kontaktad. Förfrågan hamnar i en säker molntjänst, där någon ur företagets pool av legitimerade läkare, barnmorskor, fysioterapeuter och specialister tar sig an ärendet. Normalt ges hjälp inom en halvtimme eller timme, men det kan förstås variera. Ambitionen är att en patientkontakt ska vara etablerad inom högst fyra timmar.

Min Doktor grundades 2013, har ungefär 80 anställda (utöver poolen av läkare, som består av fristående medarbetare) och har till dags dato hanterat över 100 000 patientärenden.

När Liberalernas Jan Björklund på måndagen lanserar ett 34-punktsprogram för att ”jobb, möjligheter och framtidstro ska vara något för alla” speglar det den politiska klassens skeva självbild. Inget ont om socialliberalerna, men historien har nog ändå visat att social ingenjörskonst står sig slätt mot Kungliga tekniska högskolans ingenjörskonst.

När politiska aktivister står och delar ut flygblad för djurrätt kan Cellink, startat förra året, visa hur man 3D-printar mänskliga vävnader med ett särskilt biobläck så att man slipper djurförsök när man tar fram nya mediciner. Så ser framtiden ut.

Någon kanske ändå vill veta om partiledarna har sagt något intressant i sina tal? Signal signal, grundat 2016, erbjuder en söktjänst för talat material på internet. Ett Google för ljud, från Sverige. Ändå är det politikerna som får all uppmärksamhet.