När Moderaterna nu formulerar ett uppdaterat idéprogram fortsätter en tradition där tankar av längre slag ges utrymme, sida vid sida av dagspolitikens utspelsrytm. Ett oumbärligt arbete för att hantera den ständiga förändring som varje samhälle präglas av. Det är förhållningssättet till just förändring som avgör om ett parti förmår leda framåt eller om det ständigt vill anpassa varje ny rörelse efter den gamla ordningen och därmed inte leda alls.

Trots att utveckling är det mest mänskliga, finns det gott om politiker som ständigt motarbetar den. I en taxiresa i New York City för några år sedan stördes mitt lantliga sinne av att det precis överallt byggdes om och grävdes upp. När blir det färdigt? frågade jag taxichauffören. ”It never is! It’s a city!” Naturligtvis. En stad är liksom människan hela tiden i utveckling. Därför kan heller aldrig ett samhälle bli färdigt. Utopier göre sig icke besvär.