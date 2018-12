Det museum som New Yorks konstvärld framför allt har blickarna på just nu är inte något av de stora etablerade, som Moma eller The Met, utan lilla Studio Museum i Harlem. Det startade 1968 och flyttade på 80-talet till 125:e gatan, som är huvudstråket i Harlem.

Under hösten påbörjades rivningen av den nuvarande byggnaden och 2021 ska en ny ändamålsenlig museibyggnad ritad av den hyllade arkitekten David Adjaye stå klar på samma plats. Han har rötter i Ghana och har även ritat det stora National Museum of African American history & culture som öppnade i Washington DC år 2016.